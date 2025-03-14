Bölge insanına sunduğu sağlık hizmetlerini ileri teknolojiyle buluşturmaya devam eden Salihli Devlet Hastanesi, son olarak, göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde devrim niteliği taşıyan Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazını hizmete sundu.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürkan Dericioğlu, OCT cihazının bölgedeki hastalar için büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. OCT cihazı ile erken tanı konulabileceğini belirten Başhekim Op. Dr. Dericioğlu "Bu cihazın hastanemize kazandırılması, göz sağlığında erken teşhis ve etkin tedaviye yönelik çok önemli bir adımdır. Artık hastalarımızın çevre il ve ilçelere gitmesine gerek kalmadan burada hızlı ve güvenilir bir hizmet almasını sağlayacağız. Teknolojiyi sağlıkla buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

"Göz dokularının üç boyutlu haritasını çıkarıyor"

OCT cihazının kullanım alanları hakkında bilgiler veren Op. Dr. Dericioğlu, "Halk arasında Göz Tomografisi olarak bilinen OCT cihazı, radyasyon içermeyen ışık dalgalarını kullanarak göz dokularının üç boyutlu haritasını çıkarıyor. Bu cihaz sayesinde glokom (Göz Tansiyonu), Retina Hastalıkları, Diyabete Bağlı Göz Problemleri, Sarı Nokta Hastalığı, Retina Damar Tıkanıklığı Sonrasında Oluşan Makula Ödem gibi birçok rahatsızlığın tanısı kolaylıkla konulup, katarak hastalıklarının ameliyat öncesi ölçümleri yapılmaktadır" diye konuştu.

"Son teknoloji ile yeniledik"

Göz Hastalıkları Kliniğindeki Fako Emülsüfikasyon, Biyometri, Oküler USG ile Görme Alanı Ölçüm Cihazlarının da son teknoloji cihazlarla yenilendiğini belirten Başhekim Op. Dr. Dericioğlu, "Yeni teknolojik cihazlarımızdan Oküler USG arka segment muayenesinde, Biyometri Cihazı katarakt hastalarının ameliyat öncesi ölçümlerinde, Fako Emülsüfikasyon cihazımız ise katarakt hastalarının ameliyatlarında kullanılmaktadır" dedi.