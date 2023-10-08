Manisa’nın Salihli ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Fahriye Hanım İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Şükrü Aydoğdu öncülüğünde trafik istasyon merkezini gezen öğrencilere trafik konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler veren Aydoğdu, araçlarda emniyet kemeri takılması konusunun çok önemli olduğunu söyledi. Aydoğdu, “Şunu hiçbir zaman unutmayalım, emniyet kemeri bizi ve sevdiklerimizi hayata bağlar” dedi.

Keyifli vakit geçiren öğrenciler, trafik istasyon merkezini gezerek ziyaretlerini tamamladı.