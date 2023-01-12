Öte yandan Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak göreve başlayan Komiser Anıl Yorulmaz’a, Salihli’de görev yapan gazeteciler ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Nedim Uslu’nun Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından, boşalan göreve Manisa Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Anıl Yorulmaz atandı. Komiser Yorulmaz, görevine başladı. Manisa Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde yaklaşık 5.5 yıl görev yaptıktan sonra Salihli’ye atandığını belirten Komiser Yorulmaz, Salihli’de önemli çalışmaları gerçekleştirmek istediğini söyledi.

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