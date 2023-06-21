Salihli Belediyespor yeni Başkanı Ekrem Aysu ve yönetim kurulu üyeleri, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleri Hakan Yavuz, Talat Bal, Mehmet Şakir Çiçek ve Bahtiyar Zaman’ın da yer aldığı ziyarette yeni Başkan Aysu, Başkan Kayda’ya isminin yazılı olduğu 45 numaralı yeşil-beyaz formayı hediye etti.

Yeni Kulüp yönetimine başarılar dileyen Başkan Kayda, "Salihli Belediyespor, belediyemizden ayrı olarak tüzel kişiliği bulunan dernek statüsünde bir kulüptür. Belediye olarak bundan sonraki süreçte alt yapı çalışmalarına ağırlık vereceğimizden yarışmacı olan amatör takımlarımıza tüm Salihli’nin sahip çıkması gerekir. Belediye olarak amatör spor kulüplerimize yapacağımız nakdi ve ayni destek yasayla belirlenmiş olup bu çerçevede Salihli Belediyespor ile diğer kulüplerimize desteklerimiz her zaman sürecektir" dedi.