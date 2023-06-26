Uşak’ta oynanan 1. kademe maçlarında şampiyon olan Salihli Belediyespor U17 Takımı, Manisa’nın gururu oldu.

2022-2023 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları, 65 ilden 115 takımın katılımı ile tamamlandı. Antrenör Enver Dağlı yönetimindeki Salihli Belediyespor U17 Takımı, 1. kademe grup maçlarını Uşak’ta oynadı. Grup maçlarına 1-1’lik İzmir ekibi Çiğli Belediyespor beraberliği ile başlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci maçında ise Aydın ekibi Yıldızspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip bu maçı 1-0 kazandı ve puanını 4’e çıkardı. Salihli Belediyespor, grupta aynı puana sahip olan Çiğli Belediyespor ile seri penaltı atışları yaptı. Penaltı atışları sonunda rakibini 6-5’lik sonuçla geçen yeşil-beyazlı ekip, adını finale yazdırdı. Final maçında Antalya Kepezspor’u 3-1 yenmeyi başaran Salihli Belediyespor, Uşak şampiyonu oldu. Uşak şampiyonu olarak ikinci kademeye yükselen Salihli Belediyesporlu futbolcular, maçın ardından antrenör Enver Dağlı ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Salihli Belediyespor aldığı bu galibiyet ile 1. kademeden 2. kademeye yükselen takım olurken, ilk 20 takım arasına girmeyi başardı.

Başkan Kayda, gençleri kutladı

Salihli’nin gençlerini tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “U17 Türkiye şampiyonası 1. Kademe maçlarında Uşak gurubunu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye’de adını ilk 20’ye yazdıran Salihli Belediyespor U17 takımını tebrik ederim” dedi.