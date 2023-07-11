U17 Türkiye Şampiyonası’nda yoluna devam eden Salihli Belediyespor, 2. Kademe Grubu’nda Uşak’ta mücadele edecek.

2022 - 2023 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası’nda 2. Kademe’ye yükselen Salihli Belediyespor, maçlarını Uşak’ta oynayacak. Enver Dağlı yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 2. Kademe Uşak Grubu’nda İzmir Pınargücüspor, İzmir Buca Gençlerbirliği ve İstanbul Haznedar İdmanocağıspor takımları ile mücadele edecek.

2. Kademe müsabakaları, 1. Kademe’de grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 6’şar takımlı Kütahya, Aksaray gruplarında ve 4’er takımlı Uşak, Erzurum gruplarında olmak üzere toplam 4 grupta oynanacak. Final müsabakaları ise 2. Kademe’de grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla eleme usulüyle oynanacak.

Yeşil-beyazlılar, Uşak Grubu’ndan çıkarak adını son 4 takım adına yazdırmayı hedefliyor.