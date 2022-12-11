Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10.Grup 11. hafta maçında Salihli Belediyespor, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Sultangazispor ile 2-2 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10.Grup 11. hafta maçında Salihli Belediyespor, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Sultangazispor ile 2-2 berabere kaldı.

BAL 10. Grup’ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 11.haftasında İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda İstanbul ekiplerinden Sultangazispor’u konuk etti. Salih Taştepe, Erkan Akbak, Ahmet Eser hakem üçlüsünün yönettiği maçta Salihli Belediyespor, 32. ve 34.dakikada Eray’ın attığı gol ile karşılaşmada 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı. Konuk ekip Sultangazispor, 57. dakikada Burhan ve 86. dakikada Emir’in attığı goller ile beraberliği yakaladı. Sağanak yağmur altında oynanan maçta başka gol sesi çıkmayınca maç 2-2 berabere bitti.

Salihli Belediyespor aldığı bu beraberlikle puanını 8’e, Sultangazispor ise 12’ye yükseltti.