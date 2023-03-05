Bölgesel Amatör Lig’in 16. haftasında Özçamdibispor’u ağırlayan Salihli Belediyespor, mücadeleden 7-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig’in 16. haftasında Özçamdibispor’u ağırlayan Salihli Belediyespor, mücadeleden 7-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

BAL 10. Grup’ta Salihli Belediyespor, 16. haftada İzmir ekibi Özçamdibispor ile İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda karşılaştı. Emre Hikmet Arcan, Erkan Akbak ve Anıl Çiftçi hakem üçlüsünün yönettiği maçın başında depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Sağanak yağmur altında oynanan maçta sahadan 7-1’lik galibiyetle ayrılan taraf Özçamdibispor oldu. Konuk ekibin gollerini Sever Behzat (3), Ahmet, Erdal, Doğan Yaşar ve penaltıdan Berk atarken, Salihli Belediyespor’un tek golünü ise penaltıdan Muhammet kaydetti. Bu sonuçla Salihli Belediyespor 11 puanda kalırken, Özçamdibispor ise puanını 27’ye çıkardı.

Salihli Belediyespor ligin 17. haftasında çarşamba günü İstanbul ekiplerinden Ortaköyspor’un konuğu olacak.