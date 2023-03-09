Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta mücadele eden Salihli Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekilme kararı aldı. Yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme’de mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta yer alan Salihli Belediyespor, ligden çekildi. Çekilme kararını sosyal medyadan açıklayan Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, “Maddi gücümüz kalmadı” dedi.

Yarkın, açıklamasında, “27 Eylül 2022 Salı akşamı kulübümüzün lige katılmayacağı haberini alınca Salihli Belediyespor kulüp başkanı ile telefon görüşmesi yapıp kulübün kapanmaması için talepte bulunduk. Eğer belediye bize konaklama için tesisi, yemeği, ulaşımı ve bunun yanında personel desteği verirse bizde maddi kısmı üstleneceğimizi söyledik. Görüşmeler sonrası ligin başlamasına 3 gün kala görev bize verildi. Hemen işe koyulup, öncelikle sporcuların lisans işlemlerini ve maçta giyeceği malzemelerin teminini sağladık. Kulübün maddi sorunlarını çözmek için kulüp yönetiminden bağımsız 600 adet forma yaptırarak formaları satışa çıkardık. Bu süreçte taraftarımız, büfecilerimiz, bakkallarımız, konfeksiyoncularımız, terziler, doktorlar, eczacılar, ağaç sanatkarı esnafları, madeni sanatkarlar esnafı, mühendisler, avukatlar, sanayiciler, iş adamları, tüm çarşı esnafı ve bunun gibi birçok kişi takımımıza destek sağladı. Bu forma satışlarından 610 bin lira toplandı. 5 aylık süreçte, sporcu lisans ücretleri, sporcu aktarma bedelleri, sporcu maaşları, sporcu primleri, sağlık harcamaları, deplasman giderleri, yemek giderleri, forma baskı ücretleri olmak üzere gider kalemlerine 600 bin lira ödeme yapıldı. Yapılan ödemeler imzalar, dekontlar, faturalar karşılığı kayıt altına alındı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı liglere 1 ay kadar ara verildi. Ara sonrası takımımızın tekrar toplanıp ligin geri kalan kısmını tamamlayacak maddi gücümüz kalmadığından ve takımımızın ligdeki konumu göz önüne alarak lige devam etmeme kararı aldık” cümlelerine yer verdi.