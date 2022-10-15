Bölgesel Amatör Lig’in 3. haftasında yarın deplasmanda İzmir ekiplerinden Özçamdibispor’un konuğu olacak olan Salihli Belediyespor rakibini yenerek galibiyetle tanışmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig’in 3. haftasında yarın deplasmanda İzmir ekiplerinden Özçamdibispor’un konuğu olacak olan Salihli Belediyespor rakibini yenerek galibiyetle tanışmak istiyor.

BAL 10. Grup’ta mücadele eden ve geride kalan 2 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Salihli Belediyespor, ligin 3.haftasında yarın Özçamdibispor’un konuğu olacak. Bornova Yusuf Tırpancı Stadı’nda oynanacak olan ve saat 15.00’da başlayacak maçta Mehmet Can Koç, Erkan Akbak, İsa Korkmaz hakem üçlüsü görev yapacak. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda konuk olacağı Özçamdibispor’u yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Özçamdibispor’un 1 puanı bulunurken, antrenörler Murat Karaman ve İsmail Üsttürk yönetimindeki Salihli Belediyespor’un ise puanı bulunmuyor.

BAL 10.Grup’ta 3. hafta programı: Ortaköy - Kartalspor, Özçamdibispor - Salihli Belediyespor, Alaçatıspor Kulübü - Sultangazispor, Manisa Sanayi Yıldızspor - Aliağa Futbol AŞ., Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü - Yunusemre Belediyespor, Gazi Mahallespor - Çeşme Belediyespor, Bağcılar Spor Kulübü - Budaklar Geçlikspor Kulübü

Öte yandan gruptaki tüm maçlar Pazar günü oynanırken, müsabakalar saat 15.00’da başlayacak.