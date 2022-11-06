Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10.Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 6. haftasında konuk ettiği Kartalspor’a, 4-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10.Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 6. haftasında konuk ettiği Kartalspor’a, 4-0 mağlup oldu.

BAL’da mücadele eden Salihli Belediyespor evinde Kartalspor’u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Çeşme Belediyespor deplasmanından 5-0 mağlup ayrılan Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kartalspor karşılaşmasından da puansız ayrıldı. İlk yarıyı 37. dakikada yediği golle 1-0 mağlup kapatan Salihli Belediyespor, ikinci yarıda 52,55 ve 57. dakikalarda üst üste gelen gollerle 4-0 geriye düştü ve maç bu skorla sona erdi.