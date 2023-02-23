Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olan Manisa’nın Salihli Belediyesi, deprem bölgesine gıda malzemeleri, yakacak odun, silaj (hayvan yemi) ve konteynerden oluşan 6 yardım tırı daha gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olan Manisa’nın Salihli Belediyesi, deprem bölgesine gıda malzemeleri, yakacak odun, silaj (hayvan yemi) ve konteynerden oluşan 6 yardım tırı daha gönderdi.

11 ili kapsayan deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye’nin tek yürek olduğu yardım kampanyasına desteklerini sürdüren Salihli Belediyesi, depremden etkilenen Hatay ili Antakya ilçesine 6 yardım tırı gönderdi. Yardım tırları, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinden Hatay’a uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketinin çok büyük ve çok acı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını söyledi. Devletin tüm kurumlarıyla tek yürek olduğunu belirten Başkan Kayda, “Belediye ekiplerimizin budanan ağaçlardan elde ettiği ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın bağışladığı 2 kamyon odun, 2 kamyon silaj, 1 kamyon gıda kolisi ve hayırsever Ali Sarıcan ve Yücel Kahraman’ın bağışı olan 2 adet konteynerden oluşan 6 yardım tırımızı deprem bölgesi olan Hatay-Antakya’ya gönderdik. Öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin tüm kurumları ile birlik ve beraberlik içinde afetzede kardeşlerimizin yaralarını hep birlikte saracağız” dedi.

Hatay’a gidecek olan yardım tırları, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer ile Belediye daire müdürleri tarafından uğurlandı.