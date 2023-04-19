Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ve geleneksel etkinlikleri ile ilçe merkezi ve mahallelerde ilkleri yaşatan Salihli Belediyesi, beş yıl önce hayata geçirdiği “İftarda Sizinleyiz” geleneğini her gün farklı bir mahallede sürdürüyor.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen mahalle iftarları, ilçeye deprem bölgesinden gelen aileler ile vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Belediye ekiplerince yemekler hazırlanıyor, ikram aracı ile birlikte iftar sofraları kurularak hep birlikte oruçlar açılıyor. Belediye Başkanı Zeki Kayda da, sürpriz ziyarette bulunarak mahalle sakinlerinin iftar sofrasına konuk oluyor.

Ramazan ayının güzelliklerini yaşatmak, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirmek için mahallelerde iftar sofraları kurduklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemizin her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği ‘İftarda Sizinleyiz’ programında bereket soframızda gönül birliği yaptığımız hemşehrilerimiz ile buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimiz ile mübarek Ramazan ayının bereketini iftar sofraları kurarak paylaşmaya devam ediyoruz. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar” dedi.