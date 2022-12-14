Salihli Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetler vatandaşların takdirini topluyor.

Salihli Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetler vatandaşların takdirini topluyor.

Sosyal belediyecilik çatısı altında gönüller yapmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam eden Salihli Belediyesi, ‘insan odaklı, sosyal belediyecilik’ çalışmalarıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliklerinden kişisel bakımlarına, gıda ürünlerinden kıyafet ve eşya yardımları ile taziye ziyaretleri ve ‘Hoş geldin bebek’ hizmetlerine kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.

Salihli Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında en önemli projelerinden olan Gıda Bankası, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü gıda yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

2015 yılında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından Avar Caddesinde açılan Gıda Bankası, başta gıda ve temizlik olmak üzere 36 çeşit ürün ile bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet veriliyor. Paranın geçmediği Gıda Bankasında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine verilen kartlarla istedikleri ürünleri seçerek alışverişlerini yapıyor.

Sosyal belediyecilik hizmetleri

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliklerinden kişisel bakımlarına, çamaşırlarının yıkanmasından engelli kişilere verilen ulaşım hizmeti ve taziye ziyaretlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştiriyor. Sosyal Markette bulunan çamaşırhanede, haftalık 50 ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşın çamaşırları yıkanırken haftada 10 yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanın saç ve sakal tıraşı yapılıyor. İlçe merkezi ile mahallelerde bulunan camilerin genel temizliklerini yapan ekipler, cenaze sahiplerinin evlerine taziye ziyaretinde bulunuyor. Düzenli olarak 190 ailenin ev temizliklerini yapan ekipler, Belediyeye ait 2 ikram aracıyla sabahın erken saatlerinde esnaflara ve çiftçilere çorba, sıcak ve soğuk içecek dağıtıyor.

Hoş geldin bebek

Salihli Belediyesi’nin sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla yeni hayata geçirdiği projelerden olan ‘Hoş geldin bebek’ projesi çerçevesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, anneleri evlerinde ziyaret ederek bebek malzemelerinin yer aldığı çanta hediye ediyor.

“İyi ve kötü günde yanınızdayız”

Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını vurgulayan Salihli Belediye Başkan Zeki Kayda, “Salihli’mizde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza el uzatarak, sağ elin verdiğini sol el görmemeli anlayışıyla tespitlerde bulunduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere gıda kartları vererek belirlediğimiz günlerde gıda bankasına gelip onurları kırılmadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar 36 parçadan oluşan temel ihtiyaç malzemelerini, vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarına göre seçerek alabiliyor. Aynı zamanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz ekibimiz ile ev temizliğinde güçlük çekenlere ev temizliği ve engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye, bez ve sosyal market evi ile kıyafet, ayakkabı gibi yardımlarda bulunuyoruz. Mağdur olan ailelerimize sahip çıkacağız, iyi ve kötü günde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.