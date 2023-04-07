Manisa’nın Salihli Belediyesi, EYT’den emekli olan 95 personeline kıdem tazminatı ödemek için İller Bankası’ndan 23 milyon lira kredi çekecek.

Salihli Belediyesi’nde çalışıp da emekliye ayrılan sürekli işçi ve belediye şirket işçilerinin kıdem tazminatlarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kullanılacak kredi için Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya, belediye meclisi tarafından yetki verildi. Başkan Kayda’ya kredi yetkisi oy birliği ile kabul edildi.

EYT nedeniyle 95 personelin emeklilik dilekçesi verdiğini belirten Başkan Kayda, “EYT’den emekli olan 95 personelimize 23 milyon lira tazminat ödenecek. Emekli personelimizin tazminatlarını toplu almalarını sağlamak için İller Bankası’ndan 23 milyon 58 bin lira kredi kullanacağız” dedi.

Başkan Kayda, emekli olan personele sağlıklı günler diledi.