Salihli Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirirken, meclis 8 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Salihli Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirirken, meclis 8 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kayda, toplantıda alınan kararların Salihli’ye hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Salihli’de coşkulu bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Başkan Kayda, “29 Ekim Bayramımızı, gün boyu düzenlediğimiz etkinlikler, törenler ve fener alayı yürüyüşümüz ile Cumhuriyetimize yakışır bir şekilde coşkuyla kutladık. Kent Meydanımızı hazırlayan tüm personelime ve bayram kutlamalarımıza katılan sevgili hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Kayda, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz projelerde, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Adala ve Sart Mahallerimize birer adet halı saha, Gümüşçayı düzenleme alanında bulunan futbol sahası ve tenis kortları için soyunma odaları yapılacak. Ali İhsan Karayiğit semt spor sahamız da zemini, tribünleri ve soyunma odaları ile baştan aşağı yenilenecek. Toplamda 25 milyon liralık yatırımı Salihli’mize kazandırdık. Ayrıca, Yılmaz ve Poyrazdamları Mahallelerimize kazandıracağımız yeni köprüler için yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. Salihli’mize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Doğalgaz çalışmalarıyla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren Başkan Kayda, “Doğalgaz çalışmaları 5 mahallemizde devam ediyor. Bunlara Gümüş Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi de eklenecek. Belediye ekiplerimiz AKSA Gaz ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Bizlere gösterdiğiniz anlayış ve sabırdan dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda ilgili komisyonlardan gelen raporlar oyu birliği ile kabul edilirken, Adala Mahallesi 138 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen, Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi Türkeli Parkı içerisindeki kafeteryanın tahsis edilmesi talebi ise oy birliği ile Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe Komisyonlarına havale edilirken, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Salihli’ye kazandırılacak spor tesisleriyle ilgili olarak Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya protokol yapma yetkisi verilmesi talebi de meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.