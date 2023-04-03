Manisa’nın Salihli ilçesindeki Avcılar Kulübü Derneği’nin ismi yapılan olağan genel kurul ile Salihli Avcılar Derneği olarak değiştirildi. Yeni ismiyle yapılan kongrede mevcut başkan Yaşar Çetin, 3. kez seçilip güven tazeledi.

1947 yılında kurulan ve 591 üyesi bulunan Salihli Avcılar Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulunu dernek binasında gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığını Hasan Hüseyin Türer yaparken, tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Yaşar Çetin, 3. kez başkan seçildi.

Derneğin isminin Salihli Avcılar Derneği olarak değiştirildiği genel kurulda, üyelerinin güvenoyları ile yeniden başkan seçilen Yaşar Çetin, Salihli’de şuurlu avcılığa ön ayak olmaya ve dernek bayrağını daha üst seviyelere taşımak için yönetim kurulu ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yaşar Çetin Başkanlığı’ndaki Salihli Avcılar Derneği yönetimi ise Ahmet Özen, Atilla Aydoğan, Ali Kalkan, Nihat Bakkal, Şükrü Sunar ve Emir Öner’den oluşurken, denetleme kurulu ise Deniz Han Yıldız, Oğuz Doğan ve Onur Candan’dan oluştu.