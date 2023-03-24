AK Parti Manisa Milletvekili aday adayları, Salihli AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Salihli İlçe Başkanlığı, milletvekili aday adaylarının tanıtımı için toplantı düzenlendi. Aday adayı tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Manisa’daki mevcut 6 milletvekilinin yanı sıra toplam 60 aday adayının başvuru yaptığını söyledi.

“Temayül yoklaması yapılacak”

28. dönem aday adaylığı sürecinin devam ettiğini belirten Dinç, “Manisa genelinde 6 tane milletvekilimizle mecliste temsil ediliyoruz. 54 tane pırıl pırıl yeni aday adayımız var. Toplamda 60 tane aday adayı ile Manisa’da bu seçimlerde 10 tane aday belirlemek için temayül yoklamasına gidilecek” dedi. Başkan Dinç konuşmasına şöyle devam etti: “AK Parti, ince ve hassas ince çizgilerden oluşmuş çok nazik ve nadide bir çiçek, koklaması ve koklatılması zor bir çiçektir. Onunu için herkes bu oluşumun içinde bir çiçektir. Bunca çiçekten bal yapıyoruz. AK Parti balı en kıymetli, en değerli bir baldır. Ama 10 tane aday belirleme sürecinde temayül yoklamaları önemli bir yer teşkil ediyor, sivil toplum örgütleri ayrı bir yer teşkil ediyor. Anket çalışmaları olacak. Bunlar çok kısa süre içerisinde yapılıyor. Genel merkez bünyesinde telefon görüşmeleri yapılıyor. Hiç kimsenin bilmediği akil insanlar istendi. Çevremizden, mahallelerimizden bu akil insanlarımıza soruluyor. Bu süreçle birlikte 10 tane adayımız ile birlikte seçime giriliyor. Bu anlamda aday adaylarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.”

Toplantıda aday adayları ise kendilerini tanıtıcı konuşmalar yaptı. Tanıtım toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, Gençlik Kolları Başkanı Can Yetiş, parti yönetimi ile partililer ve aday adayları katıldı.