Manisa 1. Amatör Küme’de bu yıl şampiyonluk hedefleyen Salihli Adalaspor, deneyimli teknik direktör Varol Bozyaka ile anlaştı.

Salihli’yi yeni sezonda 1. Amatör Küme’de temsil edecek olan ekiplerden olan Adalaspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Adalaspor, deneyimli teknik direktör Varol Bozyaka ile anlaştı. Hedefi olan bir kulüp ile anlaştığını belirten Bozyaka, Adalaspor’u hem şampiyon yapmak için mücadele edeceklerini söyledi. İmza töreninde konuşan Adalaspor Genel kaptanı Dilaver Güneş, "Anlaşma her iki taraf için hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah" derken, Adalaspor Kulüp Başkanı Suat Pekçolak ise "Takımımızı ve alt yapımızı Yeni Salihlispor’un efsane kaptanlarından Varol Bozyaka’ya emanet ettiğimiz için mutluyum" dedi.