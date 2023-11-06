Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği “Ailede Mutlu Çocuklar Yetiştirebilmek” konulu söyleşi programına konuk olan Uzman Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim, anne babalara mutlu çocuk yetiştirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi yeni kültür sanat sezonunda da kültür ve sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerini Eyüpsultanlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Ailede Mutlu Çocuklar Yetiştirebilmek” konulu söyleşi programına konuk olan Uzman Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim, anne babalara mutlu çocuk yetiştirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Aileler programa yoğun ilgi gösterdi. Erdim dualarla başladığı söyleşisini yine dualarla tamamladı.

“Doğru bilgi imanımızı kavileştirir”

Dualarla başladığı söyleşisinde öncelikle insana dair bilgiler aktaran Saliha Erdim, “Hayatta iki çeşit insan vardır, öğrenebilenler ve öğrenemeyenler. Hayatta iki çeşit insan vardır yük olanlar ve yük alanlar. Öğrenemeyen insanlar daima yük olurlar, öğrenebilenler de yük alırlar. Birbirimize iyi geldikçe, destek oldukça yüklerimiz azalır. Dolayısıyla biz birbirimize iyi geldikçe insan oluruz. Ne kadar doğru anlarsak o kadar doğruluruz, ne kadar doğru anlarsak karşımızdaki insana o kadar doğru destek oluruz. Doğru bilgi doğrultur, doğru bilgi imanımızı kavileştirir” dedi.

“Ailede huzur istiyorsak kendi içimizi düzelteceğiz”

Ailedeki huzurun insanın kendi içindeki huzura bağlı olduğunu vurgulayan Erdim, “Ben mutlu olursam sözlerim çiçek açar, ben mutlu olursam sözlerim yüz güldürür. Ailede huzur istiyorsak, mutlu olmak, aile bireylerinin mutlu olmasına katkıda bulunmak istiyorsak kendi içimizi düzelteceğiz. Kendimizi mutlu, anlamlı hissedeceğiz ki karşımızdakilere de bu mutluluğu yansıtabilelim” diye konuştu.

“Çocuğumuza ne dersek çocuğumuz öyle olur”

Çocuk büyütürken onlara nasıl hitap edildiğinin çok önemli olduğunu dile getiren Erdim, “Biz barışık yaşamak üzere, huzurlu olmak üzere programlandık. Bu da önce anne babamızın bize nasıl bir dil kullandığı ile açığa çıkıyor. Sen beceriksizsin, sen iyi bir çocuk değilsin, senden adam olmaz mesajlarıyla büyüttüğümüz çocuklarımızın kendisine inancı kayboluyor. Kendi kendine ‘ben zaten beceriksizim, ben zaten yapamam’ diyor. Çocuklara sürekli hangi sözlerle, hangi sıfatlarla hitap edersek çocuklar bir süre sonra onlara inanırlar ve onları hak edecek şekilde davranırlar. Çocuğumuza ne dersek çocuğumuz öyle olur. Sen yapabilirsin denilen çocuklar koşmuyor uçuyor adeta” ifadelerini kullandı.

“Çocuğunuza ‘senin gönlünde hangi meslek var’ deyin”

Meslek seçiminde ailelerin çocuklara nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili de önerilerde bulunan Erdim, “Anne çocuğuna ‘ben senin doktor olmanı istiyorum’ diyor, baba ‘ben senin mühendis olmanı istiyorum’ diyor. Çocuğa senin eğilimin ne? Senin ilgin ne? Diye soran yok. Sevgili anne babalar lütfen ‘Benim gönlümde şu meslek’ var demeyin, ‘senin gönlünde hangi meslek’ var deyin. Hangi mesleği seçerse seçsin çocuklarımız parasını kazanacak. İstediği alanda okusun, o alanın en iyisi olması için teşvik edin. İyi bir şeyin arkasında mutlaka bilinçli bir öğrenme çabası vardır. İyi olan şeyler mutlaka emek gerektirir. Biz bu dünya için Allah tarafından özel olarak seçilmiş ve gönderilmiş insanlarız. Her birimizin bu dünyaya çok önemli, çok anlamlı ve başkasının yapamayacağı katkıları var”ifadelerini kullandı.