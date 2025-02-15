MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Yeni Malatyaspor-Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada şehrin futboluna sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek, Yeni Malatyaspor’un sahipsiz olmadığını belirtti. Karademir, "Malatya, Yeni Malatyaspor’suz olamaz" diyerek, şehri ve tüm Malatyalıları takıma sahip çıkmaya davet etti.

Karademir, protokol tribününde sadece MAGİNDER’in yer almasının, taraftarlar tarafından takdirle karşılandığını belirterek, şehrin futboluna olan ilgisizliğin altını çizdi. Malatyalılar’ın, siyasilerin ve sivil toplum kuruluşlarının tribünde yer almamasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Karademir, futbolun yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda şehri bir arada tutan önemli bir unsur olduğunu söyledi.

"Kapalı kapılar ardında konuşmalar sona ermeli"

Yeni Malatyaspor’un şehrin en kıymetli değeri olduğunu belirten Salih Karademir, siyasiler ve tüm Malatyalılara seslenerek, "Ya mevcut takıma sahip çıkılmalı ya da yeni bir takım oluşturulmalı. Kapalı kapılar ardında yapılan konuşmalar sona ermeli. Gençlerimizin Yeni Malatyaspor’umuza olan özlemi göz ardı edilmemeli" ifadelerini kulland.

MAGİNDER Başkanı, tüm Malatyalılara takıma destek vermeleri çağrısında bulunarak, "Biz her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu