Arkeolojiye özel ilgisi olan, yurt dışına kaçırılan pek çok tarihi eserin ülkemize getirilmesi için çalışmaları bulunan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney, “antik kentlerde tiyatro” projesini başlatıyor. William Shakespeare’in Troilus ve Cressida adlı oyununu Türkiye’deki 10 antik tiyatroda sahneye koymayı planlayan Güney, projenin cumhuriyetin 100. yılında hayata geçmesi için destek bekliyor.

Arkeolojiye özel ilgisi olan, yurt dışına kaçırılan pek çok tarihi eserin ülkemize getirilmesi için çalışmaları bulunan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney, “antik kentlerde tiyatro” projesini başlatıyor. William Shakespeare’in Troilus ve Cressida adlı oyununu Türkiye’deki 10 antik tiyatroda sahneye koymayı planlayan Güney, projenin cumhuriyetin 100. yılında hayata geçmesi için destek bekliyor.

İzmir Çeşme’de yaşayan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney, arkeolojiye olan ilgisi ile de biliniyor. Yurt dışına kaçırılan pek çok tarihi eserin ülkemize getirilmesi için çalışmaları bulunan duayen isim, “antik kentlerde tiyatro” projesi için düğmeye bastı. Assos, Asklepion, Pammukkale Hierapolis, Afrodisias, Kaunos, Stratonikeia, Bodrum, Teos, Efes ve Aspendos antik tiyatrolarında William Shakespeare’in Troilus ve Cressida adlı oyununu sahnelemeye hazırlanan Güney, destek beklediğini belirterek "Cumhuriyetimizin 100. yılında antik tiyatrolarda oyunlar oynanırsa o zaman çok mutlu olacağım. Bu dünyaya güzel bir mesaj olacak" dedi.

10 antik tiyatroda oyun turnesi

Türkiye’nin bir açık hava müzesi gibi olduğunu, ülkemizde 115 antik tiyatronun bulunduğunu belirten Güney, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok antik tiyatro yok. Ben çalışmalarıma ilk olarak Antik Park projesi ile başladım. Myndos Antik Kenti’ni korumak amacıyla 5 yabani tavşan bırakarak Antik Park projesini başlatmıştım. Bu süre zarfında antik tiyatroların da değerlendirilmesi gerektiği hep aklımdaydı. Kazılarda muhteşem tiyatrolar ortaya çıkmaya devam ediyor. Örneğin Kaunos’taki tiyatro yıkıktı, çalışmaları devam ediyor. Kazı başkanına, ‘Tiyatro halka açılacak duruma gelince burada oyun sahneleyeceğim’ dedim. Ardından diğer kazı başkanları da bu düşünceyi duydu. Proje bu şekilde gelişip büyüdü. 10 antik kentimizin tiyatrolarında oyun sahnelemeyi planlıyorum. Bu konuda çalışma başlattım" diye konuştu.

"Destek gerekiyor"

Antik tiyatroların amacına uygun etkinliklere sahne olmasını gerektiğini kaydeden Güney, "Ben buna öncü olmak istiyorum. Bazı antik tiyatrolarda opera bale gösterileri yapılıyor ancak hiç oyun sahnelenmeyen çok sayıda antik tiyatromuz var. Bu tiyatrolarda William Shakespeare’in Homeros’tan etkilenerek yazdığı Troilus ve Cressida adlı eseri sahnelemek istiyoruz. Eser elimizde, dekorlar elimizde, kostümler elimizde, oyuncular elimizde. Oyun ücretsiz olarak oynanacak. Tabii burada valilikler ve belediyelerden destek de gerekiyor. Bazı antik kentler şehir merkezine uzak konumda olduğu için belediyelerin halka ulaşım konusunda destek vermesi gerekiyor. Biz de yaklaşık 30 kişilik bir ekiple yola çıkacağız. Ekibimize konaklama konusunda destek gerekiyor. Bu konuda yalnız olmayacağımı biliyorum" sözlerine yer verdi.

"Antik kentler yaşamaya başladı"

Türkiye’den kaçırılan çok sayıda tarihi eserin ülkemize geri getirildiğini hatırlatan Güney, "Kültür Bakanlığını tebrik etmek gerekiyor. Türkiye’den yurt dışına kaçırılmış 10 binin üzerine tarihi eser, son 10 yılda ülkemize getirildi. Bu sebeple çok mutluyum. Antik kentlerimizde çok güzel gelişmeler var. Örneğin Kibyra Antik Kenti’nde arkeologlarımız muhteşem bir çeşme keşfetti. Şimdi oradan su akıtacaklar. Bunun gibi başka antik kentlerde de pek çok gelişme var. Yani antik kentler yaşamaya başladı. Bunlar olurken antik tiyatrolarda neden oyunlar oynanmasın? 2023, Türkiye için çok önemli bir yıl. Evrensel boyuta geçmenin zamanı geldi de geçiyor"