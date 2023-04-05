Aydın’ın tarihi Salı Pazarı’ndaki antika dükkanı, içerisinde Osmanlı döneminden de kalan, 150-200 yıllık eserleri günümüze taşıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan tarihi Salı Pazarı’ndaki antika dükkanı, insanları adeta geçmişe götürüyor. İnsanların evlerinde bulunan eski ürünleri alıp, bakım ve tamirini yaptırdıktan sonra satışa sunan 44 yaşındaki dükkan sahibi Sultan Ünver, “Bu işi sevmeyen insan yapamaz” dedi.

Küçükken antikalara duyduğu meraktan dolayı, 4 yıl önce antikacılık yapmaya başladığını belirten Ünver, genelde bakır ürünleri alıp, kalaylarını, ve polisaj bakımlarını yaptırdıktan sonra sattıklarını belirtirken, bu işin ticari boyutunun yanı sıra, manevi boyutunun da göz önünde bulundurulmasının önemine değindi. Hobi olarak başladığı bu işi daha sonra ilerleterek, küçük bir antika dükkanı açan Ünver, ikinci el satışlar gerçekleştirdikleri için, müzayedelere göre fiyatların daha uygun olduğunu belirtti. İçerisinde 150-200 yıllık antika ürünler bulunduran dükkan, Osmanlı’dan kalan radyolar, havanlar, saatler gibi birçok ürüne ev sahipliği yapıyor.

“Gençler kaset ve plaklara ilgi gösteriyor”

Genellikle 35-40 yaş gruplarına hitap ettiklerini belirten Ünver, son zamanlarda gençlerinde antika ürünlere ilgi duyduğundan bahsederken, “ Gençler antika ürünlere yeni yeni ilgi göstermeye başladı. Vintage ürünlerin moda olması da bu duruma oldukça etkili oldu. Kaset ve plaklara yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Tamiri ve bakımıyla uğraşma korkuları olduğu için genellikle bu tarz ürünleri almayı tercih ediyorlar. 35-40 yaş grubundaki insanlar ise onların gençliğindeki merak konusu olan Osmanlı’dan kalma ürünlerle ilgilenip, o tarz ürünleri almayı tercih ediyorlar.” ifadelerinde bulundu.