Salihli Fotoğraf Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş adına düzenlenen turlu fotoğraf yarışmasında 33 fotoğrafçı başarı elde etti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde fotoğraf alanında yapmış olduğu faaliyetlerle tanınan Salihli Fotoğraf Derneği’nin (SALFOD) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş adına düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasının ilk turu sonuçlandı. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden katılan fotoğrafçılar sunumlarıyla yarışmada başarılı olmaya çalıştılar. Turlu bir yarışma olan Rauf Raif Denktaş kupası bu yıl birinci turunu tamamladı. Başarılı olan 33 katılımcı, ikinci tura sunum gönderme hakkına sahip oldu. Salihli Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Dönmez, yarışmanın geleneksel hale getirileceğini ve çok uzun yıllar devam ettirileceğini kaydederek yarışmada başarı gösteren fotoğrafçıları tebrik etti.

Rauf Denktaş’ın oğlu da jüride

Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ın da jüride yer aldığı yarışmada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Dr. Sefa Ulukan, Salihli Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Dönmez, Fotoğraf Sanatçısı Erdem Arif Yiğit, Fotoğraf Sanatçısı Erkan Din ve Fotoğraf Sanatçısı Lale Çaktı da jüride yer aldı.