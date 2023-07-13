Muş’ta tehlike altında bulunan salep soğanlarını tahrip edip ticari nedenlerle kullanan kişilere para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ve Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda salep soğanı ile yakalanan kişilere 488 bin 628 TL para cezası verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen salep soğanlarının tekrar dikimi yapılabilmesi için Muş Alparslan Üniversitesine ve Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kolluk kuvvetleri tarafından salep soğanı ile yakalanan kişilere Muş İl Şube Müdürlüğümüzce toplamda 488 bin 628 TL para cezası verilmiştir. Ele geçirilen salep soğanları tekrar ekilmek üzere Muş Alparslan Üniversitesi ve Muş Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Salep soğanları, Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeye (CITES) göre, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunuyor. Koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari nedenlerle toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor” ifadelerine yer verildi.