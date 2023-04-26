Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toplaması yasak olan salep soğanı ile yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı. El konulan salep soğanları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesi Çiğdemli Köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında 3 şahsın toplanması yasak olan salep bitkisi soğanı topladığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak 3 şahıs hakkında düzenlenen tutanak ile muhafaza altına alınan 1.3 kg salep soğanı ve 3 adet kürek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.