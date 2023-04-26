Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toplaması yasak olan salep soğanı ile yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı. El konulan salep soğanları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesi Çiğdemli Köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında 3 şahsın toplanması yasak olan salep bitkisi soğanı topladığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak 3 şahıs hakkında düzenlenen tutanak ile muhafaza altına alınan 1.3 kg salep soğanı ve 3 adet kürek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.