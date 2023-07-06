Denizli’de evinin yanındaki 500 metre karelik arsada 10 yıldan bu yana 5 farklı salep türünü yetiştiren ve ‘Salep dede’ olarak bilinen 75 yaşındaki emekli Süleyman Yüksel, bu yıl ki salep hasadını bitirdi.

Denizli’nin salep dedesi 75 yaşındaki Süleyman Yüksel, bu yılın salep hasadını bitirdi. Yaklaşık 100 metre karelik alanda 15 kilograma yakın salep hasadı yaptığını anlatan Yüksel, 10 yılda yaklaşık 50 bin TL harcama yaparak, deneme yanılma yoluyla beş farklı türde salep üretmeyi başardığını söyledi. Salep üreticisi Yüksel, Sümer Mahallesindeki 500 metrekare arsasında salep üretimi yapmak isteyenlere bilgi desteği de veriyor.

Salep borsasının Türkiye’de olması gerektiğini anlatan Yüksel, özel hazırlanacak toprak içinde salebin susuzda üretilebileceğini söyledi. 10 yılda Arılı, Selepiyas, Barleya, Kum salebi ve Santamariya türlerinde salep üretmeyi başardığını, salep fidan yumrusu kilogramının 750 TL, katkısız toz salebin kilogramının 5 bin TL’den satıldığına dikkat çeken Yüksel, “Salep benim çocukluğumdan beri bildiğim bir üründü. Son zamanlarda iyice merakım sardı ve 10 yıldan beri Ar-Ge çalışması yapıyorum. Evimin bahçesindeki saleplerden 100 metrekarelik alandaki salepleri hasat ettim. Önemli olan sağlıklı ve iri yumru elde etmekti. İri salep yumruları hemen çoğalmaya başlarken küçük yumrular kendisini besliyor. Bu işi yapacak olanlar adedi çok diye küçüğe değil büyüğe yönelerek alması gerekir” dedi.

Salebin faydalarına da değinen Yüksel, “Hastalıklar karşı doğal bir koruyu olan salep, abartılmadan tüketildiğinde sağlığa birçok faydası bulanmaktadır. Soğuk havalarda severek tüketilen ve tüketildiği anda ısınmayı sağlayan sap aynı zamanda solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttırmaktadır. Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Göğsü yumuşatır. Soğuk havalarda içildiğinde vücut sıcaklığını arttırır. Doyurucudur, enerjiyi verir ve daha zinde tutar. İçerdiği kalsiyum ve protein sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara karşı korur. Zihni canlı ve dinç tutar. Bronşit gibi hastalıklardan kaynaklanan öksürüğü keser ve boğazı yumuşatır. Hafızayı güçlendirir” diye konuştu.