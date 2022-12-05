Altaylı oyuncular, Boluspor’a attıkları ilk golden sonra Ozan Evrim Özenç’in formasını açarak kutladı. Bu anlamlı ve güzel harekete duyarsız kalmayan Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Altaylı oyuncular, Boluspor’a attıkları ilk golden sonra Ozan Evrim Özenç’in formasını açarak kutladı. Bu anlamlı ve güzel harekete duyarsız kalmayan Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta müsabakasında Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmişti. Tribünden sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırmıştı. Yerde kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve kafasında 4 cm’lik açılma olmuştu. 29 yaşındaki kaleci, başındaki ağrılardan dolayı ve psikolojik olarak zorlandığı için Boluspor karşısında kadroya alınmamıştı. Durum böyle olunca Altaylı oyuncular, Boluspor müsabakasının 14. dakikasında attıkları ilk golü Ozan’ın formasını açarak kutladı. 29 yaşındaki Özenç; bu davranışı karşılıksız bırakmadı ve sosyal medya hesabından, "Duygulanmamak elde değil iyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.