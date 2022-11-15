Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bir bebek arabası da parçalanmıştı. O bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda’nın plastik cerrahi bölümüne sevk edildiği öğrenilirken, minik kız Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böyle görüntülenmişti.

Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bir bebek arabası da parçalanmıştı. O bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda’nın plastik cerrahi bölümüne sevk edildiği öğrenilirken, minik kız Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böyle görüntülenmişti.

Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu. Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetmişti. Baba Taner Sinan olay anını, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" sözleriyle anlatmıştı.

Almeda plastik cerrahi bölümüne sevk edildi

Minik kızın plastik cerrahi bölümüne sevk edildiği öğrenilirken, Almena’da annesiyle birlikte Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de böyle görüntülenmişti.