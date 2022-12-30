Canlı bomba eğitimi alan ve Afyonkarahisar’da polisin düzenlediği başarılı operasyon ile yakalanan DEAŞ’lı terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı bomba eğitimi alan ve Afyonkarahisar’da polisin düzenlediği başarılı operasyon ile yakalanan DEAŞ’lı terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı. Yeni yıl öncesi halkın kalabalık olduğu alışveriş ve eğlence merkezi gibi yerlere yönelik DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca eylem hazırlığı yapıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bu doğrultuda geçmiş dönemde örgütün DAŞİŞA listesinde adı geçen ve canlı bomba eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Iraklı Abu Shuayb Layth Raad Zaıd’in Afyonkarahisar’da olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları takip sonrası şahsın kaldığı eve sabaha karşı baskın düzenledi. Baskında kıskıvrak yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.