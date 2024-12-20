Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya ulaştı.ANKARA (İGFA) - Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde de operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi sabah saatlerinde de Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Böylelikle bugün etksiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.