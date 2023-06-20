Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen, NASA’nın bile dikkatini çeken Salda Gölü Kurban Bayramı’nda ve yaz sezonunda misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. Gölün güvenliği karada jandarma atlı birlikleri, 8X8 amfibik UTV’ler, gölde ise elektrikli amfibi botlar ile sağlanıyor.

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen ve NASA tarafından Mars gezegeninde bulunan Jezero Krateri’ndeki eski bir göle benzetilen Salda Gölü dünyanın dört bir tarafından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gölün zarar görmemesi için çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri Salda Gölü sahillerinde atlı birlikleri, 8X8 amfibik UTV’li birlikleri ile ve göl üzerinde ise elektrikli amfibi botları ile devriye görevi yaparak hem bölgenin güvenliğini sağlıyor hem de turistlerin büyük ilgisini görüyor.

Salda Gölü bayrama hazır

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve havaların ısınması ile birlikte birçok ziyaretçiyi ağırlayacak olan Salda Gölü’nde Yeşilova Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tüm tedbirler alınmış vaziyette. Beyaz adalar olarak bilinen bölgeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Salda Gölü’nün yapısını bozmayacak şekilde ziyaretçilerin vakit geçirip fotoğraf çekilebileceği bir alan hazırlandı. Kameralar, güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından kontrol edilen bu alan dumansız hava sahası olduğundan ziyaretçilerine temiz bir ortam hazırlıyor.

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Salda Gölü’nde alınan önlemler hakkında yaptığı açıklamasında, “Gerçekten cennet vatan ülkemizin apayrı bir bölgesi olan Yeşilova ilçesinde Salda Gölü’nde Bayram öncesi gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Salda Gölü’nün Saldivler diye nitelendirilen Beyaz Adalar kısmı Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak koruma altına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından tüm önlemler hat safhada alınmış durumda. Burayı dumansız ve egzozsuz hava sahası olarak nitelendirebiliriz. Burada sahili korumak amacıyla kurulan bariyerler mevcut. Bu bariyerlerden ileriye geçişler yasak. Ama turistlerimizin de özellikle en çok ilgi gösterdiği yer burası” dedi.

Salda Gölü’nde yapılaşma minimum seviyede

Salda Gölü’nü korumak amacıyla buranın doğasına uyum gösterecek şekilde minimum seviyede yapılaşma olduğunu dile getiren Kaymakam Yenisoy, “Burada yapılaşma minimum seviyede. Bir kafeteryamız, lavabo kısmımız, lokanta kısmımız, yönetim ofisimiz ve mescitlerimiz mevcut. Onun dışında burada yapılaşma tamamen minimum düzeyde. Şu anda bayram öncesi olmasına rağmen büyük bir yoğunluk başladı aslında sezon açıldı burada. Turistlerimizin özellikle günübirlik gelip fotoğraf çektirip, kafeteryada biraz vakit geçirip ayrıldıkları bir yer. Ayrıca tabiat parkı ve halk plajı bölgemizde var. Oralarda da ayrı ayrı kendi yapısına uygun tamamen Salda ile özdeşleşmiş yapılar mevcut” açıklamasında bulundu.

Asayiş bakımından tüm tedbirlerimizi aldık

Salda Gölü’ne gelecek ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm asayiş tedbirlerini aldıklarını da belirten Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, “Asayiş açısından özellikler burada yaz dönemlerinde jandarma tarafından atlı birliklerimiz var. Hem biraz görsele hitap ettiği için, Salda’ya yakışır bir düzeyde hem koruma sağlayıp, hem de turistler açısından ilgi çekici oluyor. Şu an Beyaz Adalar mevkiinde bu durumdayız. Geçmiş yıllara da bakarsak şu an Salda Gölü en korunaklı ve en güzel haliyle tüm misafirlerini buraya bekliyor” sözlerini sarf etti.

Salda Gölü’ne Bilim Merkezi Kuruluyor

Salda Gölü’nde araştırmalar yapabilmek amacıyla Bilim Merkezi kurulacağını dile getiren Kaymakam Yenisoy, “Beyaz Adalar olarak adlandırılan ve koruma altında olan yere Salda Bilim Merkezi kuruluyor. Yaklaşık 23 milyon TL’lik bir proje olacak. Bu yıl Bakanlığımız tarafından bitirilmesi planlanıyor. Buradaki bölge Mars gezegeninin yüzeyi ile benzerlik gösterdiği için ulusal ve uluslararası alanda bilim insanlarına da çok fazla ev sahipliği yapacak. Bu alanda da yine Salda farkındalığı ön plana çıkacak” dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri Salda Gölü sahillerinde atlı birlikleri, 8X8 amfibik UTV’li birlikleri ile ve göl üzerinde ise elektrikli amfibi botları ile devriye atarak hem bölgenin güvenliğini sağlıyor hem de turistlerin büyük ilgisini görüyor.