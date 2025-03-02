Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur’un doğal güzellikleriyle ünlü Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler, beslenirken görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, 5 erkek ve 18 dişi olmak üzere toplam 23 kızıl geyik, geçtiğimiz yıl Salda Gölü çevresindeki Eşeler Yaylası’na salınmıştı. DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda, kızıl geyiklerden dördünün bir tarlada beslenirken görüntülendiği belirtildi. Yetkililer, doğaya bırakılan kızıl geyiklerin adaptasyon sürecinin yakından takip edildiğini ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğe önemli katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı. Salda Gölü çevresinde yürütülen bu çalışmaların, ekolojik dengenin korunmasına büyük katkı sunacağı ifade edildi.