Eskişehir’de trafik kontrolü esnasında polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, salça bidonunun içine saklanmış bir miktar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir’de farklı illerden uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir-Ankara karayolu trafik kontrol noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Aramada, salça bidonunun içerisine gizlenmiş vaziyette 412 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Erdal T., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.