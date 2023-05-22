Çukurova Belediyesi’nce düzenlenen 19. Geleneksel Salbaş Karakucak Güreşlerinde Mehmet Çelebi başpehlivan oldu.

9. Geleneksel Salbaş Karakucak Güreşlerine yaklaşık 550 kişi katıldı. Müsabakalarda her yaş kategorisinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan güreşçilerden dereceye girenlere toplam 86 bin 250 Türk Lirası ödül verildi.Organizasyonun açılışında Türkiye Güreş Vakfı tarafından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e güreş sporuna katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Güreşlerin ardından tüm kategorilerde dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.

Başpehlivanlık müsabakasını Ali İhsan Arınç’ı yenen Mehmet Çelebi kazandı. Mehmet Çelebi madalyasını Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Özgen’in elinden aldı.

Ata sporu olan güreşe sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Başkan Soner Çetin,"Salbaş’ın en büyük sorununun imar olduğunu biliyorum. Salbaş’ın beklentilerini biliyoruz. Allah’ın izniyle sorunu çözdük. Bir tek uygulamaya kaldı. Yakın zamanda onu da tamamlayacağız ve Salbaş’ta imar sorunu diye bir şey kalmayacak. Ayrıca Salbaş’ı modern kesimhaneye kavuşturacağız. Salbaş bizim için çok önemli. Siz de beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız her zaman destek oldunuz. Sağolun var olun” diye konuştu.