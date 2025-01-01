Sultnahisar Belediyesi, Salavatlı Mahallesi’ndeki düğün salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Sultanhisar’da belediye ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Salavatı Mahallesi Düğün Salonu’nda çevre duvarı inşaatına başladı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken, belediyeden yapılan açıklamada, “Salavatlı Düğün Salonumuzun çevre duvarı çalışması ile yapımı devam etmektedir ve en kısa sürede hizmet vermeye başlayacaktır” denildi.