Eskişehir’de ‘sarma’ yapımında kullanılan sezonun yeni salamura yaprakları ortalama yüzde 50 artışla tezgâhlarda yerini aldı.

Eskişehir’de ‘sarma’ yapımında kullanılan sezonun yeni salamura yaprakları ortalama yüzde 50 artışla tezgâhlarda yerini aldı.

Eskişehir’de her yıl toplanan yapraklar, kış aylarında tüketilmek üzere su dolu bidonlar içerisinde salamura olarak hazırlanıyor. Yüz yıllardır ’sarma’ olarak bilinen dolma türü yemeklerde kullanan salamura yapraklarına fiyat artışına rağmen bu yıl da rağbet başladı.

Geçen yıl 40 lira olan salamura yaprağın kilosunun 60 TL

Kentte yaklaşık 20 yıldır turşuculuk yapan Ünal Atalay, Mayıs ilk haftası toplanan yapraklardan salamura yaptıklarını belirterek bu mevsimdeki yaprakların daha lezzetli olduğunu dile getirdi. Bu sene 12 ton salamura yaptıklarını aktaran Atalay, taleplere yetişemediklerini belirtti. Geçen yıl 40 lira olan salamura yaprağın kilosunun 60 TL olduğu bilgisini veren Atalay, şunları söyledi;

“Bu sene 12 ton yaptık, yine de yaprağımız kalmıyor”

“Salamura yaprak Mayıs ayının ilk haftası genelde çıkar. O yapaklar uç yaprağından olup ince olur. En lezzetli bu tür yapraklardır. Sonra bir de Haziran’ın başında çıkan yapaklar olur. Onlar biraz daha damarlı ve kart olur. O yüzden biz genelde Mayıs’ın ilk haftası çıkan yaprağından yaparız. İnce uç yaprağıdır ve pişmesi de kolaydır. Biz her sene yaprağımızın üzerine 2 ton arttırıyoruz. Örnek veriyorum, geçen sene 10 ton yaptıysak bu sene 12 ton yaptık, yine de yaprağımız kalmıyor. Müşterimiz bizim yaprağımıza alıştığı için talep fazla. Bizde şu an salamura yaprağın kilosu 60 TL, geçen sene kilosu 40 TL’ydi.”