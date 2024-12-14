Siirt yöresine özgü geleneksel bir kumaş olan ve tiftikten üretilen şal şepik, ince işçiliği ve estetik tasarımıyla yeniden canlanıyor.

Zamanla unutulmaya yüz tutan şal şepik Siirt’te açılan dokuma atölyesinde yeniden canlandırılarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Mesleğinin unutulmaya yüz tutmuş olduğunu belirten dokumacı Engin Ece, işçiliğinin yüzyıllara dayanan bir gelenek olduğunu belirtti. Ece; "Atalarımızdan gelen bir meslektir. Atalarımızdan aldık. Kıl keçisinden olan yüzde yüz tiftik olan bir kumaşımızdır. Yazın serin kışın sıcak tutan bir kumaştır’’ dedi

Dokuz yıllık dokumacılık yapan Osman Demir ise; "Unutulmaya yüz tutmuş şal şepik kumaşını dokuyoruz. Mezopotamya’da dokunan ilk kumaşlar arasında yer almaktadır. Kesin tarihi bilinmemekle beraber, eski ustalarımız şu an güçten kuvvetten düşen ve bir daha yapamayacak ustalar bize devrettiler. Biz de bunu inşallah gelecek uşaklara aktaracağız. Temennimiz budur. Daha büyük bir kitleye ulaştırıp, tanıtılmasını sağlayacağız. Devamlı olarak Siirt’te bu işi yapacağız’’ ifadelerini kullandı.