Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda saksılara ekili 14 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Ev sahibi A.E. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda A.E.’nin Gazi Mahallesinde bulunan ikametinde bahçe içerinde hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adreste yapılan aramada, kurulan deprem çadırlarının yan tarafında saksılar içerisinde boyları yaklaşık 1 metreyi bulan 14 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.E. gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.