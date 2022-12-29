Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda saksı içerisine dikilmiş 37 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda saksı içerisine dikilmiş 37 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada saksı içerisine dikilmiş boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 37 kök kenevir ile düzenek ele geçirildi. M.M.(39) isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçu kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.