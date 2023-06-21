Aydın’ın Kuyucak ilçesinde saksıların içine dikili halde 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada, Kuyucak’ta bir şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada saksılara dikilmiş çeşitli boylarda toplam 46 kök kenevir bitkisi, 205 gram kubar esrar maddesi, 5,25 Gram metamfetamin, 1 adet namlusu kesilmiş av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.