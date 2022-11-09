Konyaaltı Belediyesi, özellikle kış aylarında kırsal mahallelerde yaşanan sorunlara hızlı müdahale edebilmek için, ekiplerinin konaklaması ve malzemelerin depolanması için merkez inşa ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, özellikle kış aylarında kırsal mahallelerde yaşanan sorunlara hızlı müdahale edebilmek için, ekiplerinin konaklaması ve malzemelerin depolanması için merkez inşa ediyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Saklıkent mevkiinde devam eden çalışmaları inceledi. Bölgedeki çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Esen, saha ekiplerinin olaylara acil müdahale edebilmesi, dinlenmesi ve çalışmalarda kullanacakları malzemelerin depolanması için inşa edilen konaklama merkezini de inceledi. Özellikle kış aylarında yağmur ve kar yağışı nedeniyle ortaya çıkan sorunlara hızlı bir şekilde müdahale etmek istediklerini belirten Esen, vatandaşın mağdur olmaması için tüm önlemleri şimdiden almaya başladıklarını kaydetti.

"Konaklama merkezi inşa ediyoruz"

Yaz aylarında belirledikleri bölgelerde yeni yollar açtıklarını ifade eden Esen, “Konyaaltı’nın yüksek kesimlerinde yaşayan yurttaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Yağmur veya kar yağdığı zaman ulaşımın aksamasına neden olan noktaları tespit ettik. O noktalardaki kronik sorunları çözdük. Yolların tahrip olmasına neden olacak su baskınlarını önlemek için belirli yerlere büzler yerleştirerek bu sorunlara kalıcı çözümler getirdik. Şimdi de bölgeye yakın bir yerde konaklama merkezi inşa ediyoruz. Ekiplerimizin dinlenmesi ve çalışmalarda kullanacakları malzemeleri depolaması için bunu yapıyoruz. Hatta ekiplerimizin uyuması için yatakhane bölümü de olacak. Yurttaşlarımızı dinliyoruz ve onların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi şekillendiriyoruz” dedi.