Seydikemer İlçesi’ndeki 18 kilometrelik dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu’nu, geçen yıl 590 bin kişi ziyaret etti.

Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği Saklıkent Kanyonu’nu ziyaret sayısı 2023 yılına oranla yüzde 7.2 artarak 2024 yılında 590 bine yükseldi.

Seydikemer İlçesi Kayadibi Mahallesi’nde bulunan ve belediye tarafından işletilen kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor. Çeşitli sportif etkinliklere imkan tanıyan, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan kanyon, macera tutkunlarını da ağırlıyor.