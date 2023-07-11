Dünyanın en gözde kanyonları arasında yer alan Muğla’nın Seydikemer İlçesindeki Saklıkent Kanyonunda turist bereketi yaşanıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı tatilinde özellikle yerli turistlerin büyük akınına uğrayan Saklıkent Kanyonu bayram tatilinin ardından da ziyaretçi akınına uğruyor.

Yetkililer 9 günlük bayram tatilinde Saklıkent kanyonunu 45 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydederken, bu yıl başından bu yana 350 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdiler. Geçtiğimiz yıl 682 bin kişinin ziyaret ettiği Saklıkent Kanyonunu bu yıl sonunda ise 750 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren vatandaşlar Eşen Çayının bir kolunun aktığı ve Akdağın kaynak suyunun eklendiği dünyanın ve Türkiye’nin en gözde kanyonlarından Saklıkent kanyonunu ziyaret ediyor. Sıcak hava nedeniyle bunalanlar kanyonda akan buz gibi suda serinliyor. Çamur banyosu ve Rafting gibi aktiviteler de yapabildiği kanyon girişinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, yöredeki safari jeepleri de yerli ve yabancı turistlerini kanyona getiriyor.

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli Saklıkent Kanyonunun eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini açıkladı.