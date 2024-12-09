Turgutlu Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri yetişkinler için sahnelenen ’Saklanmayanı vurun’ oyunu ile devam etti.

Turgutlu Belediyesi, Tiyatro Punta Ekibi iş birliğiyle “Saklanmayanı Vurun” oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu. Tiyatro Punta Ekibi, “Saklanmayanı Vurun” oyununu yetişkinlere özel sahneledi. Oyuncuların sergiledikleri başarılı performans, oyunu izlemeye gelenlerin büyük beğenisini topladı. Oyuncular, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’muzda kültür ve sanat faaliyetlerine büyük bir önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin günlük hayatın stresinden kültür sanat programları ile uzaklaşması için Tiyatro Punta işbirliğiyle çok güzel bir oyuna imza attık. Tiyatro gösterisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür sanata önem vermeye devam edeceğiz” dedi.