Depremzedeler için 20 bin öğün sıcak yemek çıkaracaklar

Depremzedeler için 20 bin öğün sıcak yemek çıkaracaklar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca şehir genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahsın Kandıra’da, hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan şahısın ise Gebze’de olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı.

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