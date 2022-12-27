Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen "Saklambaç Operasyonu" çerçevesinde, internette "arkadaşlık sitesi" kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen "Saklambaç Operasyonu" çerçevesinde, internette "arkadaşlık sitesi" kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ile, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Diyarbakır ve İstanbul’da bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternette sahte arkadaşlık siteleri kuranların deşifre edilmesi ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla ilgili şikayetler üzerine 2 aylık teknik takibin sonucunda Diyarbakır ve İstanbul’daki bazı adreslere operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 harddisk ele geçirilmişti.