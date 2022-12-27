Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kentin çehresini değiştirecek Sakızgediği otoban bağlantı yolu için çalışmaların başladığını bildirdi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kentin çehresini değiştirecek Sakızgediği otoban bağlantı yolu için çalışmaların başladığını bildirdi.

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen, imar planı ve uygulama işlemleri tamamlanan otoban bağlantı yolunda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve belediye arasında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Bağlantı yolunun tamamlanmasıyla birlikte kentin ulaşım probleminin büyük bir bölümünün çözüleceğini belirten Belediye Başkanı Kadir Kara," Sakızgediği otoban bağlantı yolu, büyüyen ve gelişen Osmaniyemizin geleceğe açılan bir kapısı olacak. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde otoban bağlantısı ve yolun bir bölümü genel müdürlüğümüz tarafından yapılacak ve devamını ise belediye olarak biz yapacağız. KGM bağlantı yolu çalışmalarına başladı, eş zamanlı olarak bizde yol açma ve düzenleme çalışmalarımıza başladık. Allah’ın izniyle yapımına süratle devam ederek hizmete sunacağız. İkinci otoban bağlantısı olarak şehrimize kazandırdığımız Sakızgediği otoban bağlantı yolunun kente ekonomik ve kültürel anlamda önemli katkıları ve kazanımları olacak. Osmaniyemiz için gururluyuz, çocuklarımızın ve şehrimizin geleceği için çalışıyoruz. Osmaniye’ye yaptığımız tüm yatırımlarda destekleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hemşerimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Osmaniye Milletvekillerimiz İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu’na ile Valimiz Erdinç Yılmaz’a şehrim ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyor, Osmaniye’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum”dedi.