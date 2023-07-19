Adana Büyükşehir Belediyesi, Şakirpaşa Altgeçidi’nin altgeçidin temelini attı. 3’üncü altgeçidin temelinin 10 gün sonra atılacağını duyuran Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki yıl bir altgeçit daha yapılacağını müjdeledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak dev yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Şakirpaşa Altgeçidi’nin temeli, D 400 Karayolu üzerinde Şakirpaşa Konağı civarında atıldı.

Sakarya ve Şakirpaşa mahalle muhtarlarının katılımcılara hitap edip, kendisine teşekkür etmelerinin ardından söz alan Başkan Zeydan Karalar, Adana’da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ilk altgeçidi 86 gün gibi kısa bir sürede tamamladıklarını hatırlatarak, “Şimdi Adana trafiğinin en sıkıntılı bölgelerinden birinde bir altgeçit daha yapıyoruz. Bunun için 120 gün gibi bir süre öngörüyoruz. Zeminde öngörülemeyen bir sorun çıkmazsa daha da erken bitirebiliriz. Türkmenbaşı Altgeçidi’nin temelini de yaklaşık 10 gün sonra atacağız. Önümüzdeki yıl ise otoban girişi altgeçidini inşa edeceğiz” dedi.

Halka hizmet her şartta devam edecek

Başkan Karalar “Biz halkımıza şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye Meclisi bize borçlanma yetkisi vermedi ama biz yeni araçlar almaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın deprem tazminatlarını da, EYT ile emekli olan personelimizin tazminatlarını da en kısa sürede ödeyeceğiz. 30 yıldır ihtiyaç olan ancak yapılamayan Şakirpaşa Altgeçidi’ni yapmak da bize nasip oluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’ni kimseye muhtaç olmadan yasal görevlerini yapar hale getirdik”ifadelerini kullandı.

Göl Mahallesi Bulvarı’nın hizmete açılacağını, böylece Turgut Özal Bulvarı üzerindeki yükün azalacağını da duyuran Başkan Karalar, stada giden iki yolun Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapıldığını hatırlattı.