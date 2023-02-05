Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Gençlerbirliği müsabakasının ardından hakem hatalarına değinerek, “Bazı şeyleri üzüntüyle belirtmek istiyorum gerçekten yetenekli hakemlere çok ihtiyacımız var ama çok acemi hakemler geliyor” dedi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Gençlerbirliği müsabakasının ardından hakem hatalarına değinerek, “Bazı şeyleri üzüntüyle belirtmek istiyorum gerçekten yetenekli hakemlere çok ihtiyacımız var ama çok acemi hakemler geliyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Göztepe 1-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Göztepe Teknik Sorumlusu Özkayımoğlu, “Maçın geneline bakıldığı zaman geçiş oyununu iyi oynayan bir Gençlerbirliği’nin oyunun başına iyi başladığını belirterek, “İlk yarı başında oyunun hakimiydiler sonra biz toparladık, Yasin’in yüzde yüz gol pozisyonu olan bir pozisyon hakem faul verdi ve dönen top bize gol oldu. İnanılır gibi değil, bazı şeyleri üzüntüyle belirtmek istiyorum gerçekten yetenekli hakemlere çok ihtiyacımız var ama çok acemi hakemler geliyor. 45. dakika VAR’dan yine dönmeyen Yasin’in yüzde yüzlük bana göre penaltı pozisyonu. Bu sezon tahminim beşinci kez başımıza geliyor VAR’dan bir şekilde dönmüyor dönse şu an daha yukarılarda olurduk, zaten çok acı çektik, 4 maç ceza aldık Altay maçıyla birlikte hükmen mağlup sayıldık. Acı çeken bir takımız ama bunu hak eden bir takım değiliz. Bugün şahane bir taraftarımız vardı, ikinci yarı oyunu forse ettik devre arasında 3 değişiklik yaptık, değişikliklerden istediğimiz randımanı alamadığımız halde oyunun tamamen hakimi olduk. Nurullah’a tamamen ayrı bir parantez açmak istiyorum, 3 puanı tek başına aldı, kendisini tebrik ediyorum. İkinci yarı çok pozisyonumuz var. Maçı çevirmek için elinden gelen her şeyi yaptı çocuklar. Ama ne yazık ki mağlup dönüyoruz. Önümüzde taraftarımızla buluşacağımız Cuma günü Boluspor maçı var. Buraya gelen Göztepe taraftarlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cuma günü buluşmak üzere” diye konuştu.